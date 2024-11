US-Wahl geschlagen: Was nun auf die Welt zukommt

Trump will Krieg „in 24 Stunden beenden“

Im Gegensatz zu Harris hat Donald Trump versprochen, den Krieg in „24 Stunden zu beenden“. Im Falle seiner Wahl, so Trump mehrfach, werde er noch vor seinem Einzug in das Weiße Haus am 20. Jänner mit Putin einen Deal geschlossen haben. In Trumps Vorstellungswelt ist es absurd, einen Krieg zu finanzieren, in dem die USA seiner Meinung nach nichts zu gewinnen haben. Wie realistisch Trumps Versprechungen sind, war vorerst unklar.