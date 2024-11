Die Rache der Frauen auf Donald Trumps Wahlsieg

4B-Bewegung als Reaktion auf Trumps Wahlsieg

Die 4B-Bewegung, die in den späten 2010er-Jahren in Südkorea entstand, gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit in den sozialen Medien – zuletzt in den USA durch Donald Trumps Wahlsieg. Was zunächst radikal erscheint, ist eine Reaktion auf tief verwurzelte gesellschaftliche Probleme, die viele Frauen ermutigt, für ihre Selbstbestimmung einzustehen.