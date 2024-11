Musk sucht: 80-Stunden-Woche, keine Bezahlung

Behördenname mit seltsamer Anspielung

Musk macht auch keinerlei Hehl daraus, was das für die Arbeitszeiten bedeuten würde: „Wir brauchen keine weiteren Ideengeber in Teilzeit. Wir brauchen Revolutionäre, die bereit sind, 80+ Stunden pro Woche an unglamourösen Kostensenkungen zu arbeiten“, heißt es auf dem X-Profil des Departments of Government Efficiency – mit „DOGE“-abgekürzt.