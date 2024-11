Melania Trump sorgt im Pünktchenkleid für Aufsehen

Denn Melania hatte sich für ein Pünktchenkleid entschieden. Ein Look, der sehr an die Ehefrau von Prinz William erinnerte, die sich in der Vergangenheit regelmäßig in Polka-Dot-Kleidern in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Zuletzt bei ihrem Comeback nach der Chemotherapie, als Kate kürzlich Prinz William zu ihrem ersten royalen Termin nach Southport begleitet hatte.