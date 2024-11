Harris gegen Trump: Schicksalswahl in den USA

Es ist so weit: Amerika wählt. Nach einem monatelangen Wahlkampf entscheiden US-Bürger am Dienstag endgültig darüber, ob sie erstmals in der fast 250-jährigen Geschichte der Vereinigten Staaten eine Frau ins höchste Staatsamt wählen – oder einen verurteilten Straftäter. Es ist der Tag der Entscheidung in den USA. krone.at tickert live.