Trump „beschützt Frauen, ob sie mögen oder nicht“

So gibt es gegen Trump diverse Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe. Ein New Yorker Gericht hatte es vergangenes Jahr als erwiesen angesehen, dass er die US-Autorin Jean Carroll 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 sorgte zudem ein Video mit vulgären Äußerungen Trumps über Frauen für Schlagzeilen. Darunter war etwa die Aussage, dass ihnen zwischen die Beine gegriffen werden solle.