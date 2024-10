Drogen-Villa am Traunsee von Polizei ausgehoben

Ein Großaufgebot der Exekutive klopfte am Donnerstagabend an die Tür einer Villa im Ebenseer Ortsteil Rindbach, die von einem 37-Jährigen und seiner Mutter bewohnt wird. Die Beamten vermuteten Suchtmittel in dem Gebäude, und sie sollten recht behalten. Neben 130 Cannabis-Pflanzen wurde auch eine Unmenge an Utensilien für den Anbau gefunden.