Temu gegen Shein: Konkurrenzkampf spitzt sich zu

Die Zunahme der Erlöse habe sich in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 23 Prozent abgeschwächt nach noch 40 Prozent im vergangenen Jahr, berichtete der Branchendienst „The Information“ am Dienstag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Verlangsamung des Wachstums falle mit der steigenden Konkurrenz durch die chinesische Schnäppchen-Website Temu zusammen, die in den letzten Jahren in den USA an Popularität gewonnen habe.