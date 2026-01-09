Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ankündigung Venezuelas

Menschenrechtler zählen nur neun Freilassungen

Außenpolitik
09.01.2026 22:56
Trotz der großen Ankündigung sollen in Venezuela bisher erst neun politische Gefangene ...
Trotz der großen Ankündigung sollen in Venezuela bisher erst neun politische Gefangene freigekommen sein (Symbolbild).(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)

Venezuelas Regierung hatte am Donnerstag angekündigt, politische Gefangene freizulassen. Parlamentspräsident Jorge Rodríguez sprach dabei von einer großen Zahl. Tatsächlich seien bisher erst neun Häftlinge freigekommen, kritisierte die Menschenrechtsorganisation Foro Penal.

0 Kommentare

Unter den Freigelassenen seien auch keine prominenten Vertreterinnen und Vertreter der Opposition. Zunächst waren in Medien der Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa oder Rafael Tudares, der Schwiegersohn des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia, genannt worden. Insgesamt sitzen laut Foro Penal ungefähr 800 Menschen aus politischen Gründen in Venezuelas Gefängnissen. Demnach seien neun Freigekommene nur etwa ein Prozent der politischen Gefangenen.

„Die Überreste des Maduro-Regimes halten ihr Wort nicht“, kritisierte die Familie Guanipas die Regierung des Landes. „Delcy Rodriguez, hören Sie auf, Spielchen zu spielen, und befehlen Sie Ihren Leuten, alle politischen Gefangenen unverzüglich freizulassen“, hieß es mit Blick auf die geschäftsführende Präsidentin. Der Bruder von Delcy Rodríguez hatte die  Maßnahme zuvor als Geste „auf der Suche nach Frieden“ dargestellt.

Lesen Sie auch:
Polizisten bewachen El Helicoide, das Hauptquartier des venezolanischen Geheimdienstes und ...
„Suche nach Frieden“
Venezuela kündigt Freilassung vieler Häftlinge an
08.01.2026
„Gute Zusammenarbeit“
Trump sagt zweiten US-Angriff auf Venezuela ab
09.01.2026

Ex-Häftlinge berichten von Folter
Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren willkürliche Festnahmen und intransparente Haftbedingungen in Venezuela. Ex-Häftlinge berichten von Misshandlungen und Folter an Oppositionellen und Gegnerinnen sowie Gegnern des Regimes. Vor allem das Gefängnis El Helicoide in Caracas gilt als Symbol staatlicher Repression.

Wie berichtet, hatte Venezuelas Regierung am Donnerstag angekündigt, eine große Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener freizulassen. Viele waren bei den Protesten gegen die Wiederwahl des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro 2024 festgenommen worden. „Es kann keinen Übergang mit politischen Gefangenen geben“, sagte Oppositionsführerin María Corina Machado.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
139.803 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.383 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
107.432 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Außenpolitik
Präsident Petro:
Trump erwog „militärische Operation“ in Kolumbien
Ankündigung Venezuelas
Menschenrechtler zählen nur neun Freilassungen
Angst vor Massaker
Iran will Freiheit: Flüchtet Ober-Mullah zu Putin?
Wegen Wiederbetätigung
Ex-Büroleiter von Rosenkranz jetzt angeklagt
Krone Plus Logo
Traum vom Regieren
SPÖ will historischem Umfragetief trotzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf