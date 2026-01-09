Menschenrechtler zählen nur neun Freilassungen

Unter den Freigelassenen seien auch keine prominenten Vertreterinnen und Vertreter der Opposition. Zunächst waren in Medien der Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa oder Rafael Tudares, der Schwiegersohn des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia, genannt worden. Insgesamt sitzen laut Foro Penal ungefähr 800 Menschen aus politischen Gründen in Venezuelas Gefängnissen. Demnach seien neun Freigekommene nur etwa ein Prozent der politischen Gefangenen.