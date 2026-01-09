ÖHB-Männer verlieren EM-Test gegen Frankreich

Die Österreicher konnten den Franzosen lange Paroli bieten und kamen wenige Minuten vor Schluss beim Stand von 27:28 sogar dem Ausgleich nahe, als Sebastian Frimmel eine Topchance liegenließ. Erst im Finish konnten sich die „Bleus“ richtig absetzten. Im Vergleich zum 29:30 am Dienstag gegen Tschechien gelang Nikola Bilyk und Co. eine deutliche Leistungssteigerung, auch Tormann Leon Bergmann wusste zu überzeugen. Bester ÖHB-Werfer war Lukas Hutecek mit neun Treffern.