Starker Auftritt

ÖHB-Männer verlieren EM-Test gegen Frankreich

Sport-Mix
09.01.2026 22:57
Bester ÖHB-Werfer war Lukas Hutecek mit neun Treffern.
Bester ÖHB-Werfer war Lukas Hutecek mit neun Treffern.(Bild: GEPA)

Österreichs Handball-Männer-Nationalmannschaft hat am Freitag in einem EM-Testspiel gegen den aktuellen Europameister Frankreich lange gut mitgehalten und nur relativ knapp mit 29:34 verloren. 

0 Kommentare

Die ÖHB-Auswahl musste sich in der Pariser La Defense Arena den Gastgebern mit 29:34 (16:18) geschlagen geben und trifft nun im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers am Sonntag auf die Slowenen, die davor gegen Island mit 26:32 den Kürzeren gezogen hatten.

Die Österreicher konnten den Franzosen lange Paroli bieten und kamen wenige Minuten vor Schluss beim Stand von 27:28 sogar dem Ausgleich nahe, als Sebastian Frimmel eine Topchance liegenließ. Erst im Finish konnten sich die „Bleus“ richtig absetzten. Im Vergleich zum 29:30 am Dienstag gegen Tschechien gelang Nikola Bilyk und Co. eine deutliche Leistungssteigerung, auch Tormann Leon Bergmann wusste zu überzeugen. Bester ÖHB-Werfer war Lukas Hutecek mit neun Treffern.

Iker Romero
Iker Romero(Bild: GEPA)

Nach dem Duell mit Slowenien geht es für die Truppe von Coach Iker Romero am Dienstag nach Herning in Dänemark, wo am Donnerstag die EM-Auftaktpartie gegen Deutschland steigt. Weitere Gegner in Gruppe A sind am Samstag nächster Woche Spanien und zwei Tage danach Serbien. Zumindest Platz zwei ist zum Weiterkommen in die Hauptrunde nötig.

Porträt von krone Sport
krone Sport
KMM
