Red Bull Salzburg und Black Wings Linz siegen!

Abseits des vom KAC gewonnenen Derbys gegen den VSV haben Red Bull Salzburg und die Black Wings Linz am Freitag in der ICE Hockey League mit Siegen für Ausrufezeichen gesorgt!
Während die drittplatzierten Salzburger gegen Olimpija Ljubljana zu Hause 5:1 erfolgreich blieben, schoben sich die Linzer nach einem 3:2 n.V. bei den Vienna Capitals an den Wienern vorbei auf Platz acht. Die Pioneers Vorarlberg unterlagen 4:5 in Budapest und Schlusslicht HC Innsbruck ging bei Fehervar als 2:4-Verlierer vom Eis. Die zweitplatzierten Graz99ers schlugen den HCB Südtirol daheim 3:2 nach Verlängerung.
Michael Raffl und Brandon Coe waren bei Salzburgs Heimerfolg gegen Ljubljana mit je einem Tor und zwei Assists die auffälligsten Akteure. Der ehemalige NHL-Stürmer traf zur frühen Führung (4.) und leistete beim 2:1 durch Travis St. Denis sowie beim 4:1 durch Coe die Vorarbeit.
Black Wings setzen sich spät durch
Für die Capitals glich Zane Franklin mit zwei Treffern im zweiten Drittel auf 2:2 aus, nachdem die Linzer durch einen Doppelschlag durch Graham Knott und Sean Collins nach knapp 13 Minuten verdientermaßen vorgelegt hatten. Nach einem torlosen Schlussabschnitt ging es in die Verlängerung, die erneut Knott (63.) für die Black Wings entschied.
Die Pioneers kamen in Budapest im ersten Drittel unter die Räder, Goalie David Madlener ging nach fünf Gegentoren nach einer knappen Viertelstunde vom Eis. Ersatzmann Alex Caffi sah eine Aufholjagd der Vorarlberger, der die Krönung aber versagt blieb.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.