Eishockey-Liga

Red Bull Salzburg und Black Wings Linz siegen!

Eishockey
09.01.2026 22:29
„Bullen“-Crack Michael Raffl
„Bullen“-Crack Michael Raffl(Bild: GEPA)

Abseits des vom KAC gewonnenen Derbys gegen den VSV haben Red Bull Salzburg und die Black Wings Linz am Freitag in der ICE Hockey League mit Siegen für Ausrufezeichen gesorgt!

0 Kommentare

Während die drittplatzierten Salzburger gegen Olimpija Ljubljana zu Hause 5:1 erfolgreich blieben, schoben sich die Linzer nach einem 3:2 n.V. bei den Vienna Capitals an den Wienern vorbei auf Platz acht. Die Pioneers Vorarlberg unterlagen 4:5 in Budapest und Schlusslicht HC Innsbruck ging bei Fehervar als 2:4-Verlierer vom Eis. Die zweitplatzierten Graz99ers schlugen den HCB Südtirol daheim 3:2 nach Verlängerung.

Michael Raffl und Brandon Coe waren bei Salzburgs Heimerfolg gegen Ljubljana mit je einem Tor und zwei Assists die auffälligsten Akteure. Der ehemalige NHL-Stürmer traf zur frühen Führung (4.) und leistete beim 2:1 durch Travis St. Denis sowie beim 4:1 durch Coe die Vorarbeit.

Black Wings setzen sich spät durch
Für die Capitals glich Zane Franklin mit zwei Treffern im zweiten Drittel auf 2:2 aus, nachdem die Linzer durch einen Doppelschlag durch Graham Knott und Sean Collins nach knapp 13 Minuten verdientermaßen vorgelegt hatten. Nach einem torlosen Schlussabschnitt ging es in die Verlängerung, die erneut Knott (63.) für die Black Wings entschied.

Lesen Sie auch:
Jubel bei den Graz99ers
Bozen ausgeknockt
99ers antworteten mit Heimsieg auf Viruswelle
09.01.2026

Die Pioneers kamen in Budapest im ersten Drittel unter die Räder, Goalie David Madlener ging nach fünf Gegentoren nach einer knappen Viertelstunde vom Eis. Ersatzmann Alex Caffi sah eine Aufholjagd der Vorarlberger, der die Krönung aber versagt blieb.

