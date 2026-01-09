Red Bull Salzburg und Black Wings Linz siegen!

Black Wings setzen sich spät durch

Für die Capitals glich Zane Franklin mit zwei Treffern im zweiten Drittel auf 2:2 aus, nachdem die Linzer durch einen Doppelschlag durch Graham Knott und Sean Collins nach knapp 13 Minuten verdientermaßen vorgelegt hatten. Nach einem torlosen Schlussabschnitt ging es in die Verlängerung, die erneut Knott (63.) für die Black Wings entschied.