„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour

Wenn schon Weltuntergang, dann bitte entspannt. Das ist das Motto von „I Am Future“, dem laut Entwickler Mandragora „gemütlichen Apokalypse-Überlebensspiel“. Ein Jahr nach der PC-Version darf diesem ab sofort auch auf PlayStation, Xbox und Switch gefrönt werden.
„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“, in dem es inmitten einer überfluteten, post-apokalyptischen Stadt ein kuscheliges Dachcamp zu errichten gilt. „Baue eine Farm, angle, bastle Werkzeuge, automatisiere mithilfe eines süßen Roboterteams deine Basis, erkunde die Welt und entspann dich!“, beschreibt Mandragora den Aufgabenbereich.
Ein bisschen Aufregung dürfte es vereinzelt dann aber doch geben, nämlich in Form von lästigen mutierten Schädlingen, die die Ernte oder das Stromnetz zu zerstören drohen und dementsprechend davon abgehalten werden müssen. Im Vergleich zu Zombies und Plünderern, wie man sie aus anderen Survival-Spielen kennt, klingt das aber immer noch relativ entspannt.
