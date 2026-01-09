Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemütlich überleben

„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour

Spiele
09.01.2026 08:04

Wenn schon Weltuntergang, dann bitte entspannt. Das ist das Motto von „I Am Future“, dem laut Entwickler Mandragora „gemütlichen Apokalypse-Überlebensspiel“. Ein Jahr nach der PC-Version darf diesem ab sofort auch auf PlayStation, Xbox und Switch gefrönt werden.

0 Kommentare

„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“, in dem es inmitten einer überfluteten, post-apokalyptischen Stadt ein kuscheliges Dachcamp zu errichten gilt. „Baue eine Farm, angle, bastle Werkzeuge, automatisiere mithilfe eines süßen Roboterteams deine Basis, erkunde die Welt und entspann dich!“, beschreibt Mandragora den Aufgabenbereich.

„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.
„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.(Bild: tinybuildGAMES)

Ein bisschen Aufregung dürfte es vereinzelt dann aber doch geben, nämlich in Form von lästigen mutierten Schädlingen, die die Ernte oder das Stromnetz zu zerstören drohen und dementsprechend davon abgehalten werden müssen. Im Vergleich zu Zombies und Plünderern, wie man sie aus anderen Survival-Spielen kennt, klingt das aber immer noch relativ entspannt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Videos

„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.
Gemütlich überleben
„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
KMM
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Spiele
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Krone Plus Logo
Auch SSDs immer teurer
Warum Sie für Arbeitsspeicher Wucherpreise zahlen
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf