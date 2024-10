Viele EU-Projekte in Österreich doppelt finanziert

ERH betont: Österreich will Unklarheiten ausräumen

In Österreich wurden – wie in weiteren ausgewählten Mitgliedstaaten – das nationale Management- und Kontrollsystem zum Schutz vor Doppelfinanzierungen sowie vier konkrete ARF-Maßnahmen geprüft. Der ERH betont allerdings, dass „sich Österreich proaktiv darum bemüht, Unklarheiten bei Fragen der Doppelfinanzierung mit der Kommission auszuräumen“.