Vorschriftswidrige EU-Ausgaben und Rekordschulden

Der Ukraine-Krieg und Rekordschulden in Höhe von 458,5 Milliarden Euro belasten das Budget der Europäischen Union massiv. Auch ein weiterer negativer Trend verstärkt sich laut dem EU-Rechnungshof immer mehr: Die Fehlerquote bei den Ausgaben in diversen Politikbereichen steigt. Im Vorjahr sind laut Rechnungshof-Jahresbericht von den Gesamtausgaben aus dem EU-Haushalt in der Höhe von 191,2 Milliarden Euro knapp elf Milliarden Euro vorschriftswidrig geflossen.