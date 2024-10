Fehler bei EU-Ausgaben nur „administrativer“ Natur

Die Fehlerrate bei den Ausgaben aus dem EU-Haushalt steigt. 2023 wurden, wie berichtet, 5,6 Prozent von insgesamt 191,2 Milliarden Euro nicht korrekt verwendet. Von den Finanzhilfen im Rahmen des Corona-Aufbaufonds in Höhe von 48 Milliarden Euro wurde ein Drittel nicht richtig ausgegeben. So lässt sich kurz und knapp der kritische Jahresbericht des EU-Rechnungshofs (ERH) zu den Einnahmen und Ausgaben der Staatengemeinschaft zusammenfassen. Die EU-Kommission sieht aber die Alarmglocken längst nicht so schrill läuten.