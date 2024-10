Wasserversorgung: EU-Agentur warnt vor Knappheit

So befanden sich einem neuen EEA-Bericht zufolge nur 37 Prozent der sogenannten Oberflächenwasserkörper – etwa Seen oder Flüsse – in Europa 2021 in gutem oder sehr gutem Zustand. Bereits jetzt seien jährlich 20 Prozent des europäischen Lands sowie 30 Prozent der Bevölkerung wegen Wasserknappheit und langer Dürreperioden von sogenanntem Wasserstress betroffen. Verschmutzung und verschwenderische Nutzung sind ebenfalls beeinträchtigende Faktoren.