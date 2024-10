Mehr Staaten müssen für Klimaschutz zahlen

Die Rolle der „grünen“ Atomkraft

„Wir sollten uns also auf die Energieformen fokussieren, die tatsächlichen einen Beitrag leisten, und nicht die, die versprechen etwas zu tun, aber nie irgendetwas einhalten“, hatte sich Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler vor dem Treffen gegen Atomenergie ausgesprochen. „Das, was die Emissionsreduktionen in der Vergangenheit geliefert hat und das sie in Zukunft liefern wird, sind die erneuerbaren Energien“.