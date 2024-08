Geht uns das Wasser aus? Darum sorgen sich Bürger

Vor allem Ältere machen sich Sorgen

63 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, in den vergangenen zwei Jahren regionalen Wassermangel in Österreich bemerkt zu haben – besonders die Altersgruppe ab 70 Jahren bejahte diese Frage, während jüngere Menschen unter 19 Jahren das Problem weniger wahrnahmen.