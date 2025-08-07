Schwerer Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Ein 30-jähriger Paketzusteller war am Sonntagmorgen auf der Drautal-Bundesstraße von Spittal an der Drau in Richtung Lendorf unterwegs. „Aufgrund einer geplanten Paketzustellung betätigte er den rechten Fahrtrichtungsanzeiger, um abzubiegen und rückwärts in eine Hauseinfahrt einzufahren“, so die Polizei. Ein 65-jähriger Mann fuhr unmittelbar hinter ihm, erkannte das Manöver und hielt zehn Meter vor der Hauseinfahrt auf der Straße an.

Kollision der Fahrzeuge

Eine 28-Jährige übersah das angehaltene Auto und fuhr dem 65-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 65-Jährigen mit voller Wucht gegen den Transporter des Paketzustellers geschleudert. „Durch die starke Kollision der drei beteiligten Fahrzeuge verkeilten sich mehrere Teile der Karosserie“, so die Polizei.