Fataler Sekundenschlaf! Todeslenker vor Gericht

Es ist ein Medikament aus der Gruppe der Opioide. Ein Arzt hatte dem Mann das Mittel verschrieben, er nahm es bereits seit geraumer Zeit ein. Laut eigenen Angaben fühlte er sich bei Fahrtantritt am 2. Dezember nicht müde und absolut fahrtüchtig. Der Salzburger und sein Sohn verletzten sich bei dem Unfall.