Wettbieten zu Ende: Geldregen auch für Salzburg?

Das Wettbieten um Benjamin Šeško ist vorbei! Arsenal, Newcastle United und Manchester United buhlten um die Dienste des slowenischen Stürmers, der 2023 für 24 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig wechselte. Am Ende machte ManUnited das Rennen und Šeško wird in die Premier League wechseln. Der Mega-Deal dürfte auch die Salzburger freuen.
„Here we go“, schrieb Transfer-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagnachmittag über den Transfer von Benjamin Šeško. Der 22-jährige Slowene wird zu Manchester United wechseln. Als Ablöse fließen 76,5 Millionen Euro Sockelablöse plus weitere 8,5 Millionen Euro leicht zu erreichende Boni an RB Leipzig. Šeško erhält einen Vertrag bis 2030.
Zwischen 7,65 und 15,3 Millionen Euro für Salzburg?
Ob und in welcher Höhe Red Bull Salzburg eine Beteiligung für den Transfer erhält, ist nicht bekannt, ist aber sehr wahrscheinlich. Üblich sind zehn bis zwanzig Prozent des Transfergewinns. Das würde den Mozartstädtern mehrere Millionen Euro zusätzlich in die Kassen spülen.
Von Liefering nach Manchester
Šeško wird bereits am heutigen Donnerstag nach England fliegen und im Anschluss daran seinen Medizincheck absolvieren. Der 22-Jährige begann seine Profikarriere in der Saison 2019/20 beim FC Liefering, stürmte sich über Salzburg und Leipzig ins internationale Rampenlicht und steht nun vor dem nächsten Karriereschritt bei den „Red Devils“. In Salzburg wird man das Kassenklingeln wohl mit einem breiten Lächeln zur Kenntnis nehmen.
