Wettbieten zu Ende: Geldregen auch für Salzburg?

Von Liefering nach Manchester

Šeško wird bereits am heutigen Donnerstag nach England fliegen und im Anschluss daran seinen Medizincheck absolvieren. Der 22-Jährige begann seine Profikarriere in der Saison 2019/20 beim FC Liefering, stürmte sich über Salzburg und Leipzig ins internationale Rampenlicht und steht nun vor dem nächsten Karriereschritt bei den „Red Devils“. In Salzburg wird man das Kassenklingeln wohl mit einem breiten Lächeln zur Kenntnis nehmen.