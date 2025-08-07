Apple-CEO Cook überreicht Trump Geschenk aus Gold

Trump kündigt neue Zollkeule an

„Apple kommt zurück nach Amerika“, kündigte der US-Präsident vollmundig an. Experten haben daran ihre Zweifel. Denn gefertigt werden Apple-Produkte auch künftig im Ausland. Der Großteil der Lieferketten der Elektronik-Industrie verlagerte sich über Jahrzehnte nach Asien. Analysen gehen davon aus, dass ein in den USA produziertes iPhone rund 3500 Dollar kosten müsste. Doch Milliarden-Investitionen und persönliche Geschenke dürften Trump vorerst gereicht haben.