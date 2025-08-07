Renault landete im Garten: Drei Personen befreit

Am Donnerstag musste die Feuerwehr Mürzzuschlag (Steiermark) drei Personen aus einem Renault bergen. Das Auto war von der Straße abgekommen und drohte, weiter abzustürzen. Zum Glück blieben die Insassen unverletzt.
Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag zu einem heiklen Verkehrsunfall in der Steingrabenstraße gerufen: Ein Auto hatte aus unbekannter Ursache die Spur verloren und war in einem Garten gelandet. Der schwarze Renault drohte, noch weiter die steile Böschung hinunterzustürzen, berichtet Löschmeister Christoph Rath.
Insassen unverletzt
Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie feststellen, dass drei Personen in dem Auto festklemmten. Durch geschicktes Vorgehen konnten alle drei Insassen unverletzt befreit werden. Anschließend wurde das Auto mittels Kran geborgen. Eingesetzt waren drei Fahrzeuge der FF Mürzzuschlag, das Rote Kreuz und die Polizei.
Kommentare
