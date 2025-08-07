Renault landete im Garten: Drei Personen befreit

Insassen unverletzt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie feststellen, dass drei Personen in dem Auto festklemmten. Durch geschicktes Vorgehen konnten alle drei Insassen unverletzt befreit werden. Anschließend wurde das Auto mittels Kran geborgen. Eingesetzt waren drei Fahrzeuge der FF Mürzzuschlag, das Rote Kreuz und die Polizei.