NFL-Legende Tom Brady bekommt eine eigene Statue

Besondere Ehre für Tom Brady! Der siebenfache Super-Bowl-Champion bekommt seine eigene Statue. Wie die New England Patriots bekannt gaben, wird die Skulptur am Freitag vor dem Gillette Stadium – der Heimstätte der New England Patriots – enthüllt.
Mit einem Anhänger wurde die Statue bereits nach Foxborough gebracht, die Präsentation können Fans in einem Livestream der Patriots mitverfolgen.
Für viele Football-Fans ist Tom Brady der beste Spieler aller Zeiten. Siebenmal gewann der mittlerweile 48-Jährige den Super Bowl – sechsmal davon im Trikot von New England.
