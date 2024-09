Elon Musk schimpft auf „X“ über Großbritannien

Ärger über Tweet zu antimuslimischen Unruhen

Musk steht unter anderem wegen seiner Haltung zu den antimuslimischen Ausschreitungen vom August in der Kritik. Damals hatte er in einem Beitrag auf X einen Bürgerkrieg in Großbritannien als „unausweichlich“ bezeichnet. Im Zusammenhang mit den Krawallen wurden bisher mehr als 1000 Personen verhaftet, einige davon, weil sie in sozialen Medien Hass geschürt hatten.