Elon Musk: Habe keine Romanze mit Italiens Meloni!

Das Bild, das der Journalist Simon Goddek veröffentlichte, zeigt, wie Meloni und Musk sich bei einem Gala-Abend anlässlich der Verleihung des „Global Citizen Award 2024“ am Montagabend in New York, an einem Tisch sitzend, tief in die Augen schauen. Meloni war die Preisträgerin, Musk übergab ihr den Award.