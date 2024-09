14 Jahre Haft für Mordversuch in Wiener Bäckerei

Am Landesgericht ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Mann wegen versuchten Mordes in einer Bäckerei in Wien-Ottakring zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er war am 15. Dezember 2023 in der Backstube mit einem Klappmesser auf einen 25-jährigen Ex-Arbeitskollegen losgegangen und hatte diesem die Klinge in die Brust gestoßen.