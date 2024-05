Kollege fast getötet: „War kein richtiger Bäcker!“

„Ich wollte mein Geld holen“

„Eigentlich wollte ich mit dem Chef reden und mein Geld holen“, erklärt der Mann im Wiener Landesgericht. Laut Anklage hatte er dabei ein Messer und ein Hackbeil eingesteckt. Am frühen Morgen des 15. Dezembers 2023 traf er in der Backstube in Ottakring aber nur seinen ehemaligen Arbeitskollegen an – „Ich hab’ ihm immer alles gezeigt. Er war in Wirklichkeit gar kein richtiger Bäcker“, spricht der Angeklagte über den 25-Jährigen.