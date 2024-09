Audi Q5/SQ5: Fortschritt auf neuer Basis

Optional ist ein konfigurierbares Head-up-Display, über das auch Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen gesteuert werden können. So kann etwa im Entertainment-Modus über die Listensteuerung die Lieblings-Radiostation oder der Lieblings-Podcast ausgewählt werden. Eingehende Anrufe können im Head-up Display angezeigt und per Lenkradtaste entgegengenommen werden. Audi nutzt im Q5 Android Automotive von Google als Betriebssystem. Inhalte werden mittels Over-the-Air-Updates aktualisiert. Ebenfalls an Bord ist der lernende Sprachassistent. Zusätzliche Apps können direkt, also ohne das Dazwischenschalten eines Smartphones, heruntergeladen werden. Für den guten Ton sorgt das Bang & Olufsen Premium Sound System, das über „Functions on Demand“ weiter aufgewertet werden kann.