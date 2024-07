Neuer Audi A6: So will er den BMW i5 übertrumpfen

Für den langen Atem der e-tron-Modelle sind für die PPE neu entwickelte Akkus zuständig. Sie bestehen aus zwölf Modulen und liefern eine nutzbare Kapazität von 94,9 kWh. Dank eines aufwendigen Thermo-Managements sollen sie Temperaturschwankungen besser wegstecken als bisherige Stromspeicher bei Audi. Zudem lassen sie sich mit bis zu 270 kW laden – das entspricht bis zu 210 Kilometern Reichweite in zehn Minuten. Anders ausgedrückt: In 21 Minuten lässt sich der Akku von zehn auf 80 Prozent füllen. Außerdem rekuperieren die E-Maschinen mit bis zu 220 kW. Laut Audi lassen sich rund 95 Prozent aller „normalen“ Bremsvorgänge per Rekuperation abwickeln. Mit Paddles am Lenkrad lässt sich die Verzögerungsstufe einstellen.