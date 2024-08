Panik vor Cortisol: Warum TikTok hier nicht hilft

„Wenn du nicht abnimmst, kann das an deinem Cortisol-Level liegen“: Influencer auf TikTok haben Cortisol als neuen Bösewicht entdeckt – vor allem, wenn es ums Gewicht geht. Also einfach ein bisschen weniger Cortisol produzieren, wegbürsten, mit Essig behandeln oder so und schon schaut die Welt ganz anders aus. Ob das alles so stimmt? Wir haben bei der Expertin nachgefragt!