Werde ich meinen Nachkommen genug vererben?

Da es in Österreich bekanntlich keine Erbschaftssteuer gibt, haben die Statistikbehörden auch keine offiziellen Zahlen zu den Verlassenschaften. Doch eine engagierte Ökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien hat sich die Arbeit gemacht, bei Notaren und Bezirksgerichten Tausende Akten auszuwerten. Ergebnis: Erstmals können „Krone“-Leser erfahren, wie viel die reichsten zehn, 20 etc. Prozent vererben, was sie konkret vererben (Autos, Immobilien, Wertgegenstände, Aktien etc.) – und wie viele Verlassenschaften unterm Strich nur aus Schulden bestehen.