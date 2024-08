Wie große Gaming-Messen zum Auslaufmodell wurden

Mehr als 1400 Aussteller präsentieren auf der Gamescom in Köln die neueste Hard- und Software für Gaming-Begeisterte, daneben gibt es traditionell ein buntes Rahmenprogramm mit Wettbewerben, als Spielehelden verkleideten „Cosplayern“ und Streaming-Promis. Doch ausgerechnet in ihrer Kerndisziplin schwächelt die Gamescom seit Jahren – bei den Spielen. Krone+ verrät Ihnen, warum das so ist – und wieso die Gaming-Konzerne der Blütezeit der großen Spielemessen nicht sonderlich nachtrauern ...