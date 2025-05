Schon wieder: Der Meister sieht Rot!

Drei Runden noch in der Bundesliga, gleich vier Teams haben Titel-Chancen. Nervenkitzel pur! Sturm hat nach dem 1:0-Sieg bei BW Linz aber wieder die besten Karten in der Hand. Doch der Titelverteidiger macht sich in dieser Saison oft selbst das Leben schwer. Weil sich ausgerechnet die Farbe des Stadtrivalen wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Nämlich Rot, manchmal mit einem leichten Gelb-Stich.