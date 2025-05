Kein Sinn mehr in Waffenruhe-Gesprächen mit Israel

Zehntausende Reservisten einberufen

Am Sonntag kündigte Israels Armeechef Eyal Samir die Einberufung Zehntausender Reservisten an, „um unseren Einsatz im Gazastreifen zu intensivieren und auszuweiten“. Die Armee werde in dem Palästinensergebiet in „weiteren Zonen“ vorgehen und die gesamte Infrastruktur der Hamas sowohl über als auch unter der Erde zerstören.