Rache? Tiroler Grüne jetzt auf Krawall gebürstet

Mit einer Reihe widerborstiger Anfragen will Grünen-Chef Gebi Mair in dem am Mittwoch startenden Mai-Landtag punkten: „Inserate in den Medien des Bauernbundes“, „Amigo-Wirtschaft bei Kindergartenbau in Umhausen“, „Welche Quellen im Oberen Gericht sind durch das Kraftwerk GKI versiegt?“, „Weitere Ungereimtheiten in der Tourismusabteilung“ lauten die gar garstig klingenden Titel seiner grünen Anfragen.