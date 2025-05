Hamilton: „Entschuldige mich nicht dafür, …“

Aussagen, für die sich Hamilton nicht rechtfertigen will, auf die Spannungen während des Rennens angesprochen, meinte der Rekordweltmeister: „Ich weiß nicht, was ihr schreiben werdet – ob ich respektlos war oder nicht. Ehrlich gesagt, ich habe das nicht so empfunden. Es war einfach: ‘Kommt schon, Leute, ich will einfach nur gewinnen.‘ Ich spüre immer noch dieses Feuer in mir, und heute kam ein bisschen was davon durch. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, ein Kämpfer zu sein. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich es immer noch will. Und ich weiß, dass es jedem im Team genauso geht.“