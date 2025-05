Österreichs „Groundhop“-König knackte Meilenstein

Vor rund 12 Jahren hatte ihn die Faszination „Groundhopping“ (Stadionspringen) gepackt. Seither wird jede Partie in seiner Excel-Tabelle mit allen Spieldaten digital festgehalten. Auch die Tickets hebt er alle auf. „Ich liebe es einfach, neue Vereine, Menschen und Plätze kennenzulernen“, so Matzka, der in der Woche als Lagerarbeiter tätig ist, am Wochenende Handschuhe gegen Kamera tauscht. „Ich halte alles fest. Die Klubs bekommen dann meine Fotos.“ Und Matzka ein kühles Blondes samt Stadionwurst aufs „Haus“. Matzka lacht: „Ein guter Tausch. Prinzipiell möchte ich ihnen damit aber einfach gerne eine Freude bereiten.“