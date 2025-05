Ofner auch gegen Hanfmann in zwei Sätzen weiter

Sebastian Ofner hat sich am Dienstag für das mit 8,055 Mio. Euro dotierte Masters-1000-Tennisturnier in Rom qualifiziert. Der fast 29-jährige Steirer besiegte den Deutschen Yannick Hanfmann in der zweiten Qualifikationsrunde nach einem umkämpften ersten Satz nach 89 Minuten 7:6(1),6:2 und spielt damit zum zweiten Mal in Folge im Hauptbewerb im Foro Italico.