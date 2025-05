Der Balkan kämpft mit neuen religiösen Spannungen

„Idioten als Minister“

Gegen den Präsidenten der serbischen Teilrepublik Srpska liegt überdies ein Haftbefehl in Bosnien und Herzegowina vor: Ihm wird vorgeworfen, die verfassungsmäßige Ordnung gestört und Vorladungen der Staatsanwaltschaft ignoriert zu haben. In den vergangenen Tagen lieferte er sich wiederholt Wortgefechte mit Meinl-Reisinger. In einem Interview sprach er von „Idioten als Minister“. Hintergrund ist ein Einreiseverbot, mit dem Deutschland und Österreich den Separatisten belegt hatten.