Rumänien: Innenminister wird zu Interims-Premier

Schicksalswahl am 18. Mai

Die Stichwahl am 18. Mai wird zwischen dem Rechtsaußenkandidaten George Simion und dem parteifreien Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan entschieden. Dieser stilisiert den zweiten Durchgang bereits zur Schicksalswahl. Was als Nächstes anstehe, sei de facto eine Debatte über die Zukunft Rumäniens – nämlich, ob das Land fortan eine feindliche Richtung gegenüber dem Westen einschlage oder weiter prowestlich orientiert bleibe, stellte der liberalkonservative, proeuropäische Bürgermeister am Montag klar. Bürgerinnen und Bürger seien daher aufgefordert, diese „Schlacht“ gemeinsam mit ihm zu schlagen.