„Adrenalin“: 14-Jähriger mit hunderten Straftaten

Zu denen sich der sogenannte „Systemsprenger“ großteils schuldig bekennt. Bloß bei einem Einbruchsdiebstahl will er absolut nicht dabei gewesen sein – an seinem 14. Geburtstag wurde ein Juweliergeschäft ausgeräumt. Fünf Tage später nahm die kriminelle Tour des Jugendlichen ein Ende: Mit seiner Bande brach er in ein Autohaus ein, sie nahmen einen roten Toyota in Betrieb und begaben sich auf eine Spritztour – die mit einer wilden Verfolgungsjagd und schließlich einem schweren Unfall endete ...