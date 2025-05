In drei Monaten zwei Jahre Arbeit fast zerstört

Fünf Pflichtspiele in Folge sieglos, ein Pfeifkonzert der Fans nach dem 0:1 gegen Wolfsberg, die Einstellung der Kicker wird in Frage gestellt, die Marktwerte beginnen zu sinken – in drei Monaten hat sich Rapid viel von der (Aufbau)-Arbeit der letzten zwei Jahre zerstört. Die aktuelle Bestandsaufnahme in Hütteldorf fällt desaströs aus. Parallel läuft die Trainersuche von Sportchef Markus Katzer. Aktuell ist Peter Stöger in der Pole Position, er ist der aussichtsreichste Kandidat...