Harmoniert diesmal der Kopf wieder mit dem Körper?

Ruhig ist es in den letzten Monaten geworden um Karate-Aushängeschild Bettina Plank. Die sich nach dem Erstrunden-Aus bei der Vorjahres-EM im kroatischen Zadar acht Monate lang ganz zurückgezogen hatte, um erst im Februar mit einem Event in Zypern einzusteigen. Nur wenige Wochen später kämpfte sie bei der Premier League in China, um nun ab Mittwoch bei der Karate-EM in der Klasse bis 51 kg im armenischen Jerewan anzugreifen.