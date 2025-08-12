Knalleffekt in St. Pölten: Vize Ludwig tritt ab

Überraschend kündigt Harald Ludwig, SPÖ-Vizebürgermeister in der roten Landeshauptstadt St. Pölten Rücktritt an. Die „Krone“ sprach mit ihm über seine Beweggründe. Mit 48 Jahren fühlt er sich noch fit genug, um sich beruflich neu zu orientieren.
Roter Kracher in der Landeshauptstadt St. Pölten: Nach mehr als 20 Jahren in der Stadtpolitik kündigt Harald Ludwig seinen Rücktritt an. 2001 zog er in den Gemeinderat ein, seit 2020 bekleidete er das Amt des Vizebürgermeisters. Er habe sich entschlossen, bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mehr anzutreten und auch nicht mehr bei der nächsten Gemeinderatssitzung im Herbst dabei zu sein, so Ludwig.
Junge Familie, Fit für Veränderung
Der SPÖ-Politiker betont im Gespräch mit der „Krone“, vor Kurzem eine neue Familie gegründet zu haben: „Urlaubszeit lässt auch die Zeit zum Nachdenken.“ Mit seiner Familie werde es ihm künftig nicht mehr möglich sein, in dieser Intensität politischen Einsatz zu bringen. „Mit 48 Jahren ist noch genug Zeit, um sich zu verändern“, kann sich der gelernte Hotelkaufmann sogar eine Rückkehr ins Gastgewerbe vorstellen.
ÖVP-Lob für SPÖ-Vize
„Mit seinem Abgang braucht die SPÖ kurz vor der Wahl einen neuen Ausputzer. Denn dort, wo man sich nicht schmutzig machen wollte oder es unangenehm wurde, musste er ran. Ich bedanke mich bei ihm für über weite Strecken professionelle Gespräche und persönliche Wertschätzung“, meinte ÖVP-Vize Matthias Adl zum Rückzug.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.