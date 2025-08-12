Knalleffekt in St. Pölten: Vize Ludwig tritt ab

Junge Familie, Fit für Veränderung

Der SPÖ-Politiker betont im Gespräch mit der „Krone“, vor Kurzem eine neue Familie gegründet zu haben: „Urlaubszeit lässt auch die Zeit zum Nachdenken.“ Mit seiner Familie werde es ihm künftig nicht mehr möglich sein, in dieser Intensität politischen Einsatz zu bringen. „Mit 48 Jahren ist noch genug Zeit, um sich zu verändern“, kann sich der gelernte Hotelkaufmann sogar eine Rückkehr ins Gastgewerbe vorstellen.