3:0! Neuzugang bog die Youngsters aus St. Andrä

Wieder einmal den Aufstieg als Ziel hat Grafenstein in der Unterliga Ost! Dennoch legte die Truppe von Neo-Coach Alex Stroj – der in der Vorsaison bei Liga-Klub St. Jakob nach 13 Niederlagen, 2 Remis und 4 Siegen gefeuert wurde – einen Stotterstart hin, verlor in der 1. Runde in Sirnitz mit 0:5.