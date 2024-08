Punkteabzug für Gendern an sächsischen Schulen

Die Verwendung von geschlechterneutraler Sprache in geschriebener Form wird vom deutschen Rechtschreibrat nicht empfohlen, da gegenderte Schrift die Verständlichkeit von Texten beeinträchtigen könne. Die Akzeptanz für das Thema sinkt ebenfalls stetig. In mehreren deutschen Bundesländern gibt es sogar ein Gender-Verbot an Schulen, Universitäten und Behörden. In Sachsen gibt es ab dem kommenden Schuljahr Punkteabzüge.