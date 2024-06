„Gendern ist ein Luftschloss der Universitäten“

Diese Frage haben sich auch zwei Grazer Wissenschafter in ihrem Buch „Politische Korrektheit, Wunschdenken und Wissenschaft“ gestellt: „Wenn ich die Menschen damit quäle, ihr Sprachverhalten umgehend zu verändern, dann muss ich ja auch beweisen können, dass ich damit etwas Positives bewirke“, sagt Autorin und Germanistin Cordula Simon. Also hat sie sich in die Fachliteratur vergraben – und ein skandalöses Fehlverhalten der Wissenschaft zutage getragen.