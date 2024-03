„Gendern wird immer öfter instrumentalisiert“

Gendern sei der Sprache nicht hilfreich und schon gar nicht der Gesellschaft, sagt Eisserer im krone.tv-Talk. Vor allem die Politik mischte zuletzt mit: In Bayern, Deutschland, wurde vergangene Woche das Gendern in Schulen, Hochschulen und Behörden verboten. In Niederösterreich gab es im vergangenen Jahr einen Gendererlass, der das Binnen-I und dem Gender-Sternchen den gar aus machte. Die Regel gilt allerdings nur für Landesbedienstete. Der Aufschrei gegen die Regeln war und ist groß.