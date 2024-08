Daten-Spürhunde fanden auch vergrabene Festplatten

35 Opfer im In- und Ausland konnten ausgeforscht und gerettet werden, das jüngste war ein sechs Monate altes Baby. Auf die Spur der ermittelten Tatverdächtigen kam man aufgrund von Meldungen des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), das soziale Medien auf potenzielles Missbrauchsmaterial durchforstet. 15.882 Hinweisen gingen die Sonderermittler nach, wobei es unzählige Doppel- und Mehrfachmeldungen herauszufiltern galt, wie Abteilungsleiter Dieter Csefan darlegte.